L’ex Lazzaretto cade in rovina Appello per il salvataggio

Una tomba cade in rovina. Non una a caso "ma un gioiello romantico", denuncia Italo Mazza, storico dell’arte che lancia un appello al Comune: "Salviamolo". A Cavenago, dove lo studioso abita, e dove un tempo c’era il Lazzaretto, luogo della peste manzoniana, oggi sorge quel che resta della cappella funeraria di Ambrogio Osnago, industriale della seta, ereditata dal Comune. "Un monumento di pregio, ma non solo – denuncia l’esperto – è anche un simbolo di storia locale molto forte. Ora dimenticato, transennato e fagocitato dalla vegetazione". Un documento del 1845 dà conto della richiesta alla Curia milanese di benedire le immagini della Vergine, di San Rocco e San Carlo "in essa bellamente affrescate, datosi che da molti anni la cappella gode di ‘ispeciale divozione’ sia da parte dei paesani sia dei ‘circonvicini’". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

