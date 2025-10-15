L'ex fidanzato di Pamela Genini uccisa dal compagno | Voleva fuggire è morta per salvare la sua famiglia

L'ex fidanzato di Pamela Genini era diventato negli ultimi mesi uno dei suoi amici più stretti. Era al telefono con lui la sera del 14 ottobre quando il suo compagno, Gianluca Soncin, è entrato in casa a Milano e l'ha uccisa con 24 coltellate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"Teso ho paura, ha fatto doppione chiavi mi è entrato, non so che fare, chiama polizia". E' il messaggio inviato da Pamela Genini, la ragazza di 29 anni uccisa ieri sera a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne ora in carcere, all'ex fidanzato con cui era diventa - facebook.com Vai su Facebook

#ignotox Femminicidio di Pamela Genini: la testimonianza choc dell’ex fidanzato - X Vai su X

L’ex fidanzato di Pamela Genini, uccisa dal compagno: “Voleva fuggire, è morta per salvare la sua famiglia” - "Questa relazione mi aveva preoccupato da subito, l'aveva isolata e non poteva nemmeno vedere la sua famiglia. Lo riporta fanpage.it

L’ultima telefonata di Pamela Genini all’ex fidanzato: “Aiuto, è qui, chiama la polizia” - Gianluca Soncin è entrato in casa grazie a una copia delle chiavi che si era fatto. Riporta ilgiorno.it

Pamela Genini, uccisa a Milano. L'ultimo sms all'ex fidanzato: «Ho paura, Gianluca ha il doppione delle chiavi» - Pamela Genini, 29 anni, e Gianluca Soncin, 52, stavano insieme da un anno ma la loro era una relazione tormentata. Si legge su ilmessaggero.it