L’ex fidanzato di Pamela Genini la 29enne uccisa a coltellate a Milano dal compagno | Mi ha chiamato ma non sono riuscita a salvarla È stato un film dell’orrore

Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate dal suo compagno nella sua abitazione di Milano, ha provato a salvarsi contattando il suo ex fidanzato. L’uomo, un imprenditore di Sant’Omobono, ha allertato la polizia che però è arrivata sul posto quando la giovane era già in fin di vita. Contattato dal Corriere della Sera, F. D., interrogato per otto ore dagli inquirenti, ha dichiarato: “Non posso raccontare quello che è successo stanotte, ormai è tutto nelle carte. Anche se so che il mio racconto potrebbe aiutare tante donne, perché queste cose non devono più succedere. E fare quello che non sono riuscito a fare io. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - L’ex fidanzato di Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate a Milano dal compagno: “Mi ha chiamato ma non sono riuscita a salvarla. È stato un film dell’orrore”

Ex modella e imprenditrice. Chi era Pamela, uccisa dal fidanzato che voleva lasciare

La donna è stata trovata in una pozza di sangue e purtroppo è morta poco dopo: la terribile morte di Pamela Gemini, uccisa dal fidanzato Gianluca Soncin

Pamela Genini, l'ex fidanzato chiamato prima dell'omicidio: «Non sono riuscito a salvarla, è stato un film dell'orrore» - «Non sono riuscito a salvarla e questo è il peso più grande che mi resta da portare, sarà l'ultimo miglio della mia vita».

L'ex fidanzato di Pamela Genini e l'ultima chiamata prima dell'omicidio: «Non sono riuscito a salvarla. È stato un film dell'orrore» - La testimonianza dell'imprenditore edile bergamasco (interrogato per otto ore) e la telefonata con la ragazza prima di essere aggredita.

Femminicidio Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate da Gianluca Soncin: "L'aveva già minacciata di morte" - La Procura contesta a Gianluca Soncin, 52 anni, le aggravanti della premeditazione e degli atti persecutori: dopo aver minacciato la fidanzata Pamela Genini