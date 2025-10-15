L’ex di Pamela Genini e quell’ultima telefonata prima delle coltellate |  Non sono riuscito a salvarla è stato un film dell’orrore

La vita di F.D., imprenditore di Sant’Omobono, si è congelata alle 21.40 di martedì 14 ottobre. Una fine, che per lui forse è più un precipizio, che ha anche un indirizzo preciso: via Iglesias 33, Milan o. Lì abitava Pamela Genini, imprenditrice 29enne e sua ex fidanzata. Lì lui è piombato dopo un’ultima telefonata in cui la 29enne bergamasca gli chiedeva aiuto, prima di essere massacrata dal compagno Gianluca Soncin con 24 coltellate. L’uomo, ricoverato al Niguarda per due ferite auto-inflitte al collo, è stato fermato con l’accusa di omicidio pluriaggravato. Lui, F.D., ancora non se ne capacita: «Non sono riuscito a salvarla. 🔗 Leggi su Open.online