L’ex di Pamela Genini aveva chiamato la polizia l’ultima chiamata con lei e il messaggio prima delle coltellate | Ho paura ha il doppione delle chiavi ed è entrato

«Teso ho paura ha fatto doppione chiavi mi è entrato, non so che fare, chiama polizia», da quel messaggio mandato da Pamela Genini all’ex fidanzato è partito l’allarme alle forze dell’ordine, mentre Gianluca Soncin stava entrando nell’appartamento della 29enne per ucciderla. Prima di essere accoltellata, la ragazza era proprio al telefono con il suo ex. Nel decreto di fermo di Socin, l’ex ha raccontato di quella chiamata interrotta dall’arrivo improvviso dell’uomo con cui era contenta di aver chiuso i rapporti: «Ad un certo punto l’ho sentita gridare “aiuto, aiuto, aiuto”, – ha spiegato – dopo queste parole Pamela ha chiuso la telefonata». 🔗 Leggi su Open.online

