L' ex compagno di Pamela Genini e la telefonata prima di morire | È entrato ha le chiavi Chiama la polizia

Dopo otto ore di interrogatorio - racconta Il Corriere della Sera - l' ex fidanzato di Pamela Genini ha fatto sapere che " è stato un film dell'orrore ". Al momento non può raccontare quanto accaduto questa notte - 14 ottobre - visto che è tutto agli atti " anche se so che il mio racconto potrebbe aiutare tante donne, perché queste cose non devono più succedere. E fare quello che non sono riuscito a fare io ". L' imprenditore bergamasco ha raccontato l'ultima telefonata con Pamela Genini, prima della tragedia. La sera dell'omicidio la donna ha chiamato, disperata, l'ex compagno, chiedendo aiuto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

