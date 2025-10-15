L' ex compagno di Pamela Genini e la telefonata prima di morire | È entrato ha le chiavi Chiama la polizia

Ilgiornale.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo otto ore di interrogatorio - racconta Il Corriere della Sera - l' ex fidanzato di Pamela Genini ha fatto sapere che " è stato un film dell'orrore ". Al momento non può raccontare quanto accaduto questa notte - 14 ottobre - visto che è tutto agli atti " anche se so che il mio racconto potrebbe aiutare tante donne, perché queste cose non devono più succedere. E fare quello che non sono riuscito a fare io ". L' imprenditore bergamasco ha raccontato l'ultima telefonata con Pamela Genini, prima della tragedia. La sera dell'omicidio la donna ha chiamato, disperata, l'ex compagno, chiedendo aiuto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ex compagno di Pamela Genini e la telefonata prima di morire: "È entrato, ha le chiavi. Chiama la polizia"

