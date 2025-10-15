L' evoluzione capelli della raffinata e potente stilista romana | brunette da Valentino biondo platino e rosa punk da Dior castano ultra chic per Fendi

Iodonna.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

M aria Grazia Chiuri lo sa bene: ogni nuova fase professionale ha coinciso, per lei, con un’evoluzione nel beauty look. Una trasformazione sempre coerente con la sua estetica solida, consapevole e profondamente femminile. Da Valentino a Dior, fino al recente approdo da Fendi, usando trucco e capelli come ornamento. Ma anche come strumenti di espressione identitaria. In un sistema spesso ossessionato dalla performance estetica, lei preferisce la coerenza, la maturità e l’intelligenza visiva. A Parigi, Maria Grazia Chiuri fa sfilare la metamorfosi di Dior X Maria Grazia Chiuri, stilista chic e icona beauty fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

l evoluzione capelli della raffinata e potente stilista romana brunette da valentino biondo platino e rosa punk da dior castano ultra chic per fendi

© Iodonna.it - L'evoluzione capelli della raffinata e potente stilista romana: brunette da Valentino, biondo platino (e rosa punk) da Dior, castano ultra chic per Fendi

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Evoluzione Capelli Raffinata Potente