L' evoluzione capelli della raffinata e potente stilista romana | brunette da Valentino biondo platino e rosa punk da Dior castano ultra chic per Fendi

M aria Grazia Chiuri lo sa bene: ogni nuova fase professionale ha coinciso, per lei, con un'evoluzione nel beauty look. Una trasformazione sempre coerente con la sua estetica solida, consapevole e profondamente femminile. Da Valentino a Dior, fino al recente approdo da Fendi, usando trucco e capelli come ornamento. Ma anche come strumenti di espressione identitaria. In un sistema spesso ossessionato dalla performance estetica, lei preferisce la coerenza, la maturità e l'intelligenza visiva. A Parigi, Maria Grazia Chiuri fa sfilare la metamorfosi di Dior X Maria Grazia Chiuri, stilista chic e icona beauty fuori dagli schemi.

