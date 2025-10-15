Levante torna dal vivo con Dell’amore – Club Tour 2026 le date e i biglietti

Levante è pronta a tornare finalmente dal vivo con un Dell’amore – Club Tour 2026, il calendario e i biglietti. A distanza di due anni dal tour nel 2024 che, dopo il concerto evento in Arena di Verona del 2023, l’ha vista calcare i palcoscenici dei più importanti teatri italiani, Levante è pronta a tornare finalmente dal vivo con un tour completamente rinnovato. Si intitola Dell’amore – Club Tour 2026 il nuovo progetto live della cantautrice siciliana, che segna il suo invocato ritorno al contatto diretto con il pubblico. “ Quella nei club è la dimensione dal vivo a cui da tempo desideravo tornare e che ho sempre amato: nei club più che altrove si ha la sensazione che il concerto prenda vita insieme al pubblico” spiega Levante. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

