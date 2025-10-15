Levante | Accusa un malore alla guida dell' autobus e finisce contro un lampione | paura a bordo soccorso il conducente

Momenti di apprensione a bordo dell'autobus numero 5 intorno alle 12.20 di oggi, mercoledì 15 ottobre. Secondo quanto ricostruito, l'autobus di linea stava transitando in largo Petrolini, in zona Levante, quando il conducente ha accusato un malore e ha momentaneamente perso il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

