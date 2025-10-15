Lettura dialogo e giovani protagonisti | alla Mai sabato c’è Abracabook
L’INIZIATIVA. Sabato 18 ottobre la Biblioteca Mai ospiterà per la prima volta «Abracabook», l’evento ideato da Scuola Holden che trasforma la lettura in un’esperienza collettiva. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
GRUPPO DI LETTURA OSSONA Un'occasione di confronto sociale, dove il dialogo aperto si intreccia con la condivisione di emozioni. Martedì 21 ottobre ? Ore 21.00 Sala Polifunzionale/Casa delle Associazioni in Piazza Aldo Moro, 2 Il romanzo prota - facebook.com Vai su Facebook
Lettura, dialogo e giovani protagonisti: alla Mai sabato c’è «Abracabook» - Sabato 18 ottobre la Biblioteca Mai ospiterà per la prima volta «Abracabook», l’evento ideato da Scuola Holden che trasforma la lettura in un’esperienza collettiva. Scrive ecodibergamo.it
Giovani e dono, protagonisti di una nuova comunità solidale: incontro con le scuole a Cuneo - In occasione del Giorno del Dono, previsto per legge il 4 ottobre di ogni anno, l’ Istituto Italiano della Donazione (IID) e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (Fondazione CRC) ... Segnala cuneocronaca.it
Lettura e social: tre giovani protagoniste - Leggere il mondo che cambia: nuovo appuntamento a cura di Chiara Agostini, Diletta Capocchi (content creator di @chiaredilettanti) e Federico Vergari: tre ospiti domani alle 18. Scrive lanazione.it