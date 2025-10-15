Lettura dialogo e giovani protagonisti | alla Mai sabato c’è Abracabook

L’INIZIATIVA. Sabato 18 ottobre la Biblioteca Mai ospiterà per la prima volta «Abracabook», l’evento ideato da Scuola Holden che trasforma la lettura in un’esperienza collettiva. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

