Letteratura a Capri un seminario di studi su Dante Alighieri

Si è concluso il Seminario Internazionale "Conosco i segni dell'antica fiamma. L'amore in Dante: dalla psicopatologia alla metafisica", presso la Fondazione Serena Messanelli Zweig. Organizzato dall'Università di Barcellona, dal Seminario Internazionale di Studi Danteschi e dall'Istituto di Studi Filosogici Danteschi e Digitali Avanzati, con la direzione scientifica della professoressa Luisa Federico e del professore Raffaele Pinto, il programma di due giorni analizza la multiforme costellazione dell'eros in Dante attraverso una prospettiva interdisciplinare, che coinvolge letteratura, filosofia, psicoanalisi e arti performative.