L’essenza Divina che vive dentro noi di Ivan Leonardo Velardi | un itinerario interiore tra malattia perdita e rinascita
Ivan Leonardo Velardi, autore siciliano con esperienza nell’assistenza agli anziani, presenta un’opera che intreccia memorie personali e ricerca spirituale. Il libro propone un invito a riconoscere una dimensione interiore, offrendo al lettore strumenti di comprensione e di ascolto di sé nel confronto con il dolore, la speranza e la ricostruzione di senso. Origini del progetto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Scopri altri approfondimenti
È arrivato Etherstone! Un nuovo mondo ti attende da Playtime Lecco Su Nobura, un pianeta dimenticato e avvolto nel mistero, un antico essere cosmico sacrificò la propria essenza divina per dare vita alla terra. Le Etherstone, pietre cariche di energia, p - facebook.com Vai su Facebook