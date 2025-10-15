L’esplosione di Castel d’Azzano | la procura contesta il reato di strage ai fratelli Ramponi
Il Pm conferisce oggi l’autopsia: non appena conclusa saranno celebrati i funerali di Stato nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Nel pomeriggio interrogatorio del Gip. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Altre letture consigliate
Esplosione nel Veronese, la Procura contesta il reato di strage. Domani fiaccolata a Castel d'Azzano - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #Esplosione Castel D'Azzano, lutto nazionale per i 3 #carabinieri morti #14ottobre #cronaca #CastelDAzzano #NEWS #TV2000 @tg2000it @_Carabinieri_ - X Vai su X
Migrazioni rom verso Castel Volturno, Procura segue fenomeno - Un 'esodo' di persone di etnia rom verso Castel Volturno, comune del litorale casertano dove c'è abbondanza di case a prezzo irrisorio causa degrado socio- Come scrive ansa.it
Castel Volturno, in Procura un pool di magistrati dedicato alla cittadina - Un 'esodo' di persone di etnia rom verso Castel Volturno, comune del litorale casertano dove c'è abbondanza di case a prezzo irrisorio causa degrado socio- Scrive rainews.it