L’esplosione di Castel d’Azzano | la procura contesta il reato di strage ai fratelli Ramponi

Repubblica.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pm conferisce oggi l’autopsia: non appena conclusa saranno celebrati i funerali di Stato nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Nel pomeriggio interrogatorio del Gip. 🔗 Leggi su Repubblica.it

l8217esplosione di castel d8217azzano la procura contesta il reato di strage ai fratelli ramponi

© Repubblica.it - L’esplosione di Castel d’Azzano: la procura contesta il reato di strage ai fratelli Ramponi

Altre letture consigliate

Migrazioni rom verso Castel Volturno, Procura segue fenomeno - Un 'esodo' di persone di etnia rom verso Castel Volturno, comune del litorale casertano dove c'è abbondanza di case a prezzo irrisorio causa degrado socio- Come scrive ansa.it

Castel Volturno, in Procura un pool di magistrati dedicato alla cittadina - Un 'esodo' di persone di etnia rom verso Castel Volturno, comune del litorale casertano dove c'è abbondanza di case a prezzo irrisorio causa degrado socio- Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: L8217esplosione Castel D8217azzano Procura