L’esperienza di Crespi d’Adda al convegno I villaggi operai un network europeo

Bergamonews.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sarà anche l’Associazione Crespi d’Adda – che da anni gestisce il turismo e le attività culturali del villaggio operaio Unesco di Crespi d’Adda, in provincia di Bergamo – con il suo presidente, Giorgio Ravasio, e la coordinatrice del Visitor Centre, Lucia Colombo, al convegno “I villaggi operai, un network europeo” che si terrà sabato 11 ottobre al villaggio Leumann di Collegno (To), organizzato dall’associazione culturale Kores. Una giornata di dialogo e condivisione che coinvolge dieci villaggi operai, italiani ed europei, ciascuno portatore di esperienze, buone pratiche e progetti di valorizzazione del proprio patrimonio industriale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

l8217esperienza di crespi d8217adda al convegno i villaggi operai un network europeo

© Bergamonews.it - L’esperienza di Crespi d’Adda al convegno “I villaggi operai, un network europeo”

News recenti che potrebbero piacerti

Il caso Crespi d’Adda al centro di un convegno in Parlamento - Si chiama così il convegno, voluto e promosso dalla Senatrice del Movimento 5 Stelle Michela Montevecchi, che si ... Riporta bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: L8217esperienza Crespi D8217adda Convegno