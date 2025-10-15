L’esperienza di Crespi d’Adda al convegno I villaggi operai un network europeo
Ci sarà anche l’Associazione Crespi d’Adda – che da anni gestisce il turismo e le attività culturali del villaggio operaio Unesco di Crespi d’Adda, in provincia di Bergamo – con il suo presidente, Giorgio Ravasio, e la coordinatrice del Visitor Centre, Lucia Colombo, al convegno “I villaggi operai, un network europeo” che si terrà sabato 11 ottobre al villaggio Leumann di Collegno (To), organizzato dall’associazione culturale Kores. Una giornata di dialogo e condivisione che coinvolge dieci villaggi operai, italiani ed europei, ciascuno portatore di esperienze, buone pratiche e progetti di valorizzazione del proprio patrimonio industriale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
