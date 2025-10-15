L’esonero del coach rivale Crotti non è ancora ufficiale ma pare certo Scafati verso il Palafiera con il vice Mazzetti Stasera recupero d’alta quota Bergamo-Pesaro

Acque molto agitate a Scafati. Anche se la società non ha ancora ufficializzato l’esonero, tutto lascia pensare che sia questione di ore e poi darà l’addio ad Alessandro Crotti, l’allenatore che era arrivato appena in estate da Avellino. La formazione campana fino a questo momento ha un bilancio di due vittorie e tre sconfitte: ha esordito battendo in casa Mestre, poi ha perso di 30 a Bologna contro la Effe, quindi ha sconfitto Milano ancora tra le mura amiche e poi ha perso due gare di fila e sempre di 4 punti, la prima a Brindisi e domenica in casa contro Verona, pur contro rivali di alto livello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

