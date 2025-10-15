L’esercito del Madagascar ha preso il potere

Il comandante dell’esercito Michael Randrianirina, che ha guidato un ammutinamento in Madagascar, ha dichiarato martedì che ha preso il potere dopo che il presidente Andry Rajoelina è stato messo sotto accusa dai legislatori ed è stato costretto a fuggire dal paese in seguito a settimane di proteste guidate dai giovani . Il presidente Rajoelina si era rifiutato di dimettersi nonostante le crescenti manifestazioni della Generazione Z che chiedevano le sue dimissioni e le diffuse defezioni nell’esercito. Le prime manifestazioni scoppiate nel Paese il 25 settembre a causa della carenza di acqua ed elettricità si sono rapidamente trasformate in una rivolta per motivi più ampi, tra cui corruzione, cattiva amministrazione e mancanza di servizi di base. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

