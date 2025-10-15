L’eredità da 100mila euro del partigiano Bolero per i viaggi della memoria

Bologna, 15 ottobre 2025 — Un gesto straordinario e carico di significato illumina la memoria collettiva e il futuro dei giovani italiani. L’eredità lasciata da Armando Gasiani, partigiano conosciuto come ‘ Bolero ’ sopravvissuto ai campi di concentramento nazisti, sarà destinata a finanziare viaggi scolastici nei luoghi in cui l’umanità ha conosciuto la sua più oscura tragedia. Oltre 100mila euro che, come ha sottolineato l’ Anpi provinciale di Bologna, non rappresentano soltanto una somma di denaro, ma un investimento nella coscienza storica delle nuove generazioni. La storia del partigiano Bolero . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

