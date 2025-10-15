Lercara Friddi | 250 studenti parlano di violenza di genere femminicidio e di come prevenire il fenomeno

Lunedì mattina, 13 ottobre 2025, oltre 250 studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Lercara Friddi" hanno partecipato alla Conferenza tenuta presso l’Aula Magna della scuola sul tema della Violenza di Genere, del Femminicidio e della corretta Informazione e Prevenzione di questo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it