Lercara Friddi | 250 studenti parlano di violenza di genere femminicidio e di come prevenire il fenomeno
Lunedì mattina, 13 ottobre 2025, oltre 250 studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Lercara Friddi" hanno partecipato alla Conferenza tenuta presso l’Aula Magna della scuola sul tema della Violenza di Genere, del Femminicidio e della corretta Informazione e Prevenzione di questo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
COMUNE DI LERCARA FRIDDI Domenica delle Palme Gentili ed accoglienti sempre! - facebook.com Vai su Facebook
Lercara Friddi, arrestati due giovani in auto con 100 grammi di hashish sotto il sedile https://ift.tt/gImREOY - X Vai su X
Sicilia, contestata per il cane a scuola. Il Parlamento si mobilita: "Difendiamo la pet therapy" - È accaduto a una dirigente scolastica dell'istituto superiore di Lercara Friddi, comune della Sicilia. Secondo iltempo.it