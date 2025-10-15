Sono tutt’altro che convenzionali le parole di Leone XIV al presidente Sergio Mattarella in occasione del loro incontro al Quirinale. Il Papa ha infatti parlato della bellezza della tradizione, dell’importanza della famiglia, della salvaguardia della vita umana sempre e comunque. Ha sottolineato inoltre l’importanza di difendere le radici culturali in cui affonda la vita di un popolo, contro la dannosa tendenza della cancel culture. Ha infine condannato la guerra e analizzato lucidamente i tempi difficili in cui viviamo, con rischi molto seri per la democrazia. La visita al Quirinale ha offerto tuttavia non solo immagini istituzionali, ma una cesura sottile e profonda con il pontificato di Francesco. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Leone XIV si smarca sempre più da Papa Francesco, anche nella visita al Quirinale