Leonardo drs e Knds l’asse europeo che mira all’artiglieria Usa
Negli Stati Uniti l’artiglieria terrestre è tornata una priorità. Dopo la fine del programma Extended range cannon artillery, l’Esercito ha avviato la ricerca di un sistema più agile e pronto all’uso. In questo scenario si inserisce l’intesa tra Leonardo drs, controllata americana del gruppo italiano, e il franco-tedesco Knds per proporre il semovente Caesar. L’accordo, annunciato a margine dell’Ausa di Washington, segna un tentativo di portare nel mercato statunitense una tecnologia europea già collaudata e adattabile alle esigenze operative dell’Army, sempre più orientato a rapidità di dispiegamento e integrazione digitale. 🔗 Leggi su Formiche.net
Argomenti simili trattati di recente
MARINA MILITARE ITALIANA: Leonardo ha presentato ai media la torretta navale LIONFISH 30, equipaggiata con la nuova mitragliera X-GUN da 30x173 mm. https://svppbellum.blogspot.com/ Si vis pacem, para bellum (in latino: «se vuoi la pace, prepara la g - facebook.com Vai su Facebook
Leonardo aumenta offerta azioni Drs a 17,7 dollari. - Leonardo ha annunciato un'offerta al pubblico negli Stati Uniti di azioni di Leonardo Drs, con un prezzo di 17,75 dollari per azione. Lo riporta quotidiano.net
Perché Leonardo ha mollato la tedesca Knds. Avanti tutta con Rheinmetall? - Non nascerà nessun “vero gruppo di difesa europeo” per costruire la nuova generazione di carri armati da Leonardo e Knds. Da startmag.it
Aparare, opri?i negocierile dintre Leonardo ?i KNDS german pentru o alian?a în tancuri - La rottura tra Leonardo e Knds è avvenuta per il mancato accordo sulla “italianizzazione” del Leopard 2 A8. Riporta firstonline.info