Leonardo drs e Knds l’asse europeo che mira all’artiglieria Usa

Negli Stati Uniti l’artiglieria terrestre è tornata una priorità. Dopo la fine del programma Extended range cannon artillery, l’Esercito ha avviato la ricerca di un sistema più agile e pronto all’uso. In questo scenario si inserisce l’intesa tra Leonardo drs, controllata americana del gruppo italiano, e il franco-tedesco Knds per proporre il semovente Caesar. L’accordo, annunciato a margine dell’Ausa di Washington, segna un tentativo di portare nel mercato statunitense una tecnologia europea già collaudata e adattabile alle esigenze operative dell’Army, sempre più orientato a rapidità di dispiegamento e integrazione digitale. 🔗 Leggi su Formiche.net

