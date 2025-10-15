Leonardo DiCaprio realizzerà un biopic sul giovane Bela Lugosi scritto dagli autori di Ed Wood
Gli stessi autori che hanno scritto il film di Tim Burton del 1994 si occuperanno di raccontare la storia del giovane attore che divenne famosissimo negli anni '30 Appian Way Productions, la società di produzione di Leonardo DiCaprio e Jennifer Davisson, sta lavorando con i produttori Alex Cutler e Darryl Marshak per sviluppare un film biografico della Universal Pictures su Bela Lugosi, la star ungherese del teatro e del cinema che ha interpretato il ruolo iconico di Dracula sia a Broadway che nel classico film horror della Universal del 1931. Sebbene gli addetti ai lavori abbiano sottolineato che il progetto è ancora in fase embrionale, la storia è stata presentata alla Universal circa due anni fa e da allora è stata silenziosamente elaborata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
