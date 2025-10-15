Leonardo DiCaprio produrrà un biopic sull’iconico attore Bela Lugosi
Leonardo DiCaprio sta lavorando a un film biografico su Bela Lugosi. L’attore ungherese è famoso soprattutto per essere stato il primo attore a dare vita all’iconico personaggio del Conte Dracula nel classico film horror della Universal del 1931, Dracula. Secondo Deadline, il film biografico su Lugosi è in fase di sviluppo presso la Universal Pictures dalla Appian Way Productions di Leonardo DiCaprio e Jennifer Davisson e dai produttori Alex Cutler e Darryl Marshak. La sceneggiatura è di Scott Alexander e Larry Karaszewski, gli sceneggiatori di Ed Wood (1994) di Tim Burton, che racconta l’amicizia del regista con Bela Lugosi verso la fine della sua vita, con Martin Landau che ha vinto un Oscar per averlo interpretato. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
