Leolandia vince il premio Miglior Staff 2025 di Parksmania Awards ed è pronto per HalLeoween

Ilgiorno.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Capriate San Gervasio (Bergamo) – "Per l'accoglienza calorosa, la professionalità e l'attenzione costante verso ogni famiglia, il team di Leolandia si conferma un modello di eccellenza". È parte della motivazione con cui il parco divertimenti per famiglie e bambini che si trova a Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, si è aggiudicato il premio come Miglior Staff 2025 ai Parksmania Awards, gli Oscar dei Parchi, riconoscimento che testimonia la solidità di una visione aziendale fondata sul valore delle persone. Leolandia, Miglior Staff: “Preparato ed appassionato”. "Uno staff preparato, appassionato e sempre sorridente, capace di trasformare ogni visita in un'esperienza speciale, grazie a un impegno quotidiano che unisce competenza, empatia e dedizione" – concludono il testo della giuria che ha consegnato il premio al parco bergamasco e ai suoi dipendenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

leolandia vince il premio miglior staff 2025 di parksmania awards ed 232 pronto per halleoween

© Ilgiorno.it - Leolandia vince il premio Miglior Staff 2025 di Parksmania Awards ed è pronto per HalLeoween

Approfondisci con queste news

leolandia vince premio migliorLeolandia vince il premio Miglior Staff 2025 di Parksmania Awards ed è pronto per HalLeoween - Riconosciute la professionalità e la dedizione del team nel parco dei divertimenti di Capriate San Gervasio, che si conferma modello di ospitalità. Da msn.com

leolandia vince premio migliorLEOLANDIA premiata ai PARKSMANIA AWARDS 2025: lo staff al centro del successo - Leolandia si aggiudica il premio come Miglior Staff 2025 ai Parksmania Awards, “gli Oscar dei Parchi”, riconoscimento che testimonia la solidità di una visione aziendale fondata sul valore delle ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Leolandia Vince Premio Miglior