Leolandia vince il premio Miglior Staff 2025 di Parksmania Awards ed è pronto per HalLeoween

Capriate San Gervasio (Bergamo) – "Per l'accoglienza calorosa, la professionalità e l'attenzione costante verso ogni famiglia, il team di Leolandia si conferma un modello di eccellenza". È parte della motivazione con cui il parco divertimenti per famiglie e bambini che si trova a Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, si è aggiudicato il premio come Miglior Staff 2025 ai Parksmania Awards, gli Oscar dei Parchi, riconoscimento che testimonia la solidità di una visione aziendale fondata sul valore delle persone. Leolandia, Miglior Staff: “Preparato ed appassionato”. "Uno staff preparato, appassionato e sempre sorridente, capace di trasformare ogni visita in un'esperienza speciale, grazie a un impegno quotidiano che unisce competenza, empatia e dedizione" – concludono il testo della giuria che ha consegnato il premio al parco bergamasco e ai suoi dipendenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

