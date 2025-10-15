L’Empoli aspetta Dionisi Resta il nodo del contratto

di Simone Cioni Ieri doveva essere il grande giorno del ritorno a Empoli di Alessio Dionisi. Invece al Centro Sportivo di Petroio a Vinci il futuro allenatore azzurro non si è visto. A condurre il primo allenamento settimanale dopo i due giorni di pausa, sotto gli occhi del presidente Fabrizio Corsi e del direttore sportivo Roberto Gemmi, è stato infatti Stefano Bianconi, uno dei membri dello staff tecnico azzurro. Questo perché Guido Pagliuca non era ormai più da giorni l’allenatore dell’Empoli. E in tal senso ieri mattina è arrivata anche l’ufficialità da parte della società, che attraverso un comunicato ha confermato il sollevamento dall’incarico del tecnico di Cecina (insieme a lui lasciano chiaramente anche il vice Nazareno Tarantino e i collaboratori Simone Angeli e Riccardo Carbone). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

