LeLe Battista incendierà il palco fra nevrosi e pop d’autore
Canzoni che raccontano la storia di un uomo d’oggi, alle prese con nevrosi e conflitti interiori. Brani scarni e diretti, dalle sonorità evocative e delicate, in bilico tra pop d’autore e sperimentazione, in cui entrano echi malinconici, reminiscenze psichedeliche e funk, tra chitarre, sintetizzatori e ritmo in primo piano. Sono quelli che porterà domani alle 21 sul palco del The Bank di Monza il cantautore e polistrumentista milanese LeLe Battista: sarà lui, già frontman de La Sintesi, uno dei protagonisti della serata “ Monzatyka - Music for the masses “, la rassegna curata da Luca Urbani, Eugene e Andy dei Bluvertigo e che si pone come un viaggio all’interno della musica alternativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
