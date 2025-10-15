Leggimontagna e vicino lontano mont | due gli incontri a ottobre

Riprende il suo percorso la rassegna “In corda doppia”, ciclo di incontri culturali di Vicinolontano mont e Leggimontagna, che vede protagonista la terra di Carnia, fra tradizione, economia, storia e storie. Due saranno gli appuntamenti in programma questo mese.Sabato 18 ottobre, alle 17.00, al. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Vicino/lontano mont 2025 porta a Sutrio e Paluzza racconti di natura e resistenza - Vicino/lontano mont 2025 fa tappa a Sutrio e Paluzza con letture sceniche tra ambiente, resistenza e il diario da Gaza di Rita Baroud. Come scrive nordest24.it