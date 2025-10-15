Legami di sangue | la spiegazione del finale

Con Legami di sangue ( My Heart Can’t Beat Unless You Tell It To ), il regista Jonathan Cuartas firma uno dei film più originali e disturbanti del panorama indipendente americano degli ultimi anni. A metà strada tra il dramma familiare e l’horror esistenziale, il film racconta l’impossibilità di lasciar andare ciò che si ama, anche quando questo amore diventa distruzione. Nel cuore del racconto ci sono Dwight (Patrick Fugit) e Jessie (Ingrid Sophie Schram), due fratelli adulti che vivono in una casa isolata con il fratello minore Thomas (Owen Campbell). 🔗 Leggi su Cinefilos.it