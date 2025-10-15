Legalmente marciando – Io gioco pulito | a Fregene l’evento dedicato a sport legalità e impegno civico

Fregene, 15 ottobre 2025 – Il 28 ottobre, a Fregene, si terrà l’evento “ Legalmente Marciando – Io gioco pulito ”, una manifestazione, patrocinata dal Comune di Fiumicino, dedicata ai temi della legalità, dello sport e dell’impegno civico. L’iniziativa si svolgerà presso l’Oratorio Parrocchiale e lungo Via Porto Conte, dalle 8:30 alle 13:00, con la partecipazione delle scuole medie di Maccarese e Fregene e degli istituti superiori “Paolo Baffi” e “Leonardo da Vinci”. L’evento si articolerà in tre momenti principali: Apriranno la giornata i saluti del sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, seguiti da due importanti testimonianze: Don Antonio Coluccia, noto per il suo impegno contro la criminalità, e Manuel Bortuzzo, atleta paralimpico delle Fiamme Oro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it