Lega Stefani | Sostegno di Vannacci? A me interessano i veneti

" Vannacci in Veneto per sostenermi? A me interessa che Alberto Stefani e tutta la coalizione siano sostenuti dai veneti. I veneti sono al centro del nostro programma e delle nostre azioni di governo. Serve una politica territoriale, questo è quello che a me interessa in questo momento". Così il candidato presidente del centrodestra in Veneto e vicesegretario della Lega, Alberto Stefani, a margine del lancio della campagna elettorale per le elezioni regionali a Padova.

