Tempo di lettura: 2 minuti Il sindacalista e dirigente della Lega irpina, Massimo Picone, sostiene pubblicamente la candidatura di Sabino Morano, vicecommissario provinciale del Carroccio, alle prossime elezioni regionali della Campania: “Nella nostra regione c’è bisogno di energie nuove, che abbiano un radicamento sul territorio e un percorso riconoscibile, per costruire un’ alternativa politica e istituzionale credibile, in grado di valorizzare la provincia di Avellino, dentro un quadro complessivo di rilancio della Campania”. “Sabino Morano è senza dubbio – continua Picone – il nome più adatto a rappresentare la Lega, avendo maturato esperienza nel partito e sul campo, sempre vicino alle realtà sociali e culturali che si muovono nella comunità locale, e allo stesso tempo è riferimento per le nuove generazioni che intendono rinnovare la politica nei metodi e negli obiettivi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lega, Picone punta su Morano: “Serve un cambio di marcia”