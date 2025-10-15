Lega e 5 Stelle doppio rebus Carroccio al bivio di due vie Grillini ancora alla finestra

Nei tornanti del voto ci sono curve a gomito. Che aprono rebus nelle foze politiche uscite dalle urne con risultati non brillanti. Due su tutti: la Lega e il Movimento Cinque Stelle. In Toscana il Carroccio a trazione Vannacci è già un caso, perchè la oista si ferma al 4,3% e resta senza rappresentanza in consiglio regionale. O meglio, entra un eletto ma candidato nel listino bloccato. Un mutametno quasi genetico per un partito che solo cinque anni fa aveva il 21 % dei consensi. Ad Arezzo le cose vanno meglio: in provincia e nel comune capoluogo i salviniani si attestano sopra il 6% e nel conto dei più votati svetta il fedelissimo di Vannacci, Cristiano Romani che raccoglie oltre 1400 voti in provincia ma non riesce a sfondare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lega e 5 Stelle, doppio rebus. Carroccio al bivio di due vie. Grillini ancora alla finestra

