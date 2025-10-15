AGI - Via libera in commissione a un emendamento al testo del disegno di legge Valditara sul cosiddetto consenso informato in ambito scolastico che vieta le attività didattiche sui temi della sessualità e dell'educazione affettiva anche per gli studenti delle scuole medie. Un emendamento che porta la prima firma di Giorgia Latini, leghista come Rossano Sasso, capogruppo della commissione Scienza, Cultura e Istruzione alla Camera e relatore del disegno di legge Valditara. Diversamente, "per i ragazzi più grandi delle scuole secondarie di secondo grado - puntualizza Sasso - si prevede il consenso informato delle famiglie, in modo che queste possano conoscere i temi, il materiale didattico e le competenze di chi poi andrà in classe a parlare di argomenti sensibili". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'educazione sessuale vietata anche alle medie, le opposizioni insorgono