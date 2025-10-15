Lecornu cede sulle pensioni ai Socialisti pronti a salvarlo

La concessione l’ha fatta il premier francese, Sebastien Lecornu, annunciando la sospensione della riforma delle pensioni. Una mossa che potrebbe salvare il suo governo che fatica a nascere. La richiesta di sospendere la riforma era arrivata dal Partito Socialista che, incassata la promessa di Lecornu, ha annunciato che non voterà la mozione di sfiducia nei confronti del premier. Il piano per aumentare l’età pensionabile da 62 a 64 anni, quindi, slitta e viene congelato fino alle prossime elezioni presidenziali del 2027. Nessun aumento fino al gennaio 2028, precisa il premier, spiegando che la misura costerà 400 milioni di euro e interesserà 3,5 milioni di francesi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Lecornu cede sulle pensioni ai Socialisti, pronti a salvarlo

