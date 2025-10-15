Lecce, parla il presidente dei salentini Sticchi Damiani: «Salvezza? Sarà difficile! Il mio primo pensiero su Camarda è proteggerlo». Le parole Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, è intervenuto ai microfoni di TeleRama in occasione della presentazione del Lecce Women. Nel corso dell’intervista ha affrontato diversi temi, soffermandosi sulla stagione in corso, sugli obiettivi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lecce, parla il presidente Sticchi Damiani: «Salvezza? Sarà difficile! Il mio primo pensiero su Camarda è proteggerlo, tutelarlo da tutto»