Lecce parla il presidente Sticchi Damiani | Salvezza? Sarà difficile! Il mio primo pensiero su Camarda è proteggerlo tutelarlo da tutto

Lecce, parla il presidente dei salentini Sticchi Damiani: «Salvezza? Sarà difficile! Il mio primo pensiero su Camarda è proteggerlo». Le parole Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, è intervenuto ai microfoni di TeleRama in occasione della presentazione del Lecce Women. Nel corso dell’intervista ha affrontato diversi temi, soffermandosi sulla stagione in corso, sugli obiettivi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

