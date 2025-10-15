Le vittorie silenziose di Kyjiv
Nona Mikhelidze dell’Istituto Affari Internazionali analizza insieme lo stato dell’arte sul campo di battaglia ucraino, con uno sguardo particolare ai progressi che Kyjiv ha compiuto nella diplomazia internazionale e nel districarsi tra umori e intenzioni di Donald Trump. L'articolo proviene da Linkiesta.it. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Guerra in Ucraina, le vittorie silenziose di Kyiv, che ha imparato a maneggiare Trump | Il Foglio - X Vai su X
Sogno, Famiglia, Squadra, Mondiale e (niente) Paura. Gennaro Gattuso nel giorno della sua presentazione come commissario tecnico della Nazionale era partito fondamentalmente da questi cinque concetti chiave. Quattro vittorie nelle prime quattro partite, s - facebook.com Vai su Facebook
Le vittorie silenziose di Kyiv, che ha imparato a maneggiare Trump - Ha portato risultati concreti: forniture di armi, una crescente cooperazione con Washington, un accordo sui mine ... Si legge su ilfoglio.it