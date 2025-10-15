Le vie del cuore all' Eden | Pacileo e Maraghini il film

Arezzo, 15 ottobre 2025 – Stasera alle ore 21 arriva è in arrivo un appuntamento con un nuovo evento speciale in programma al cinema Eden di via Guadagnoli ad Arezzo, dove è prevista la proiezione del film «Lungo le vie del cuore. » a cui seguirà l'incontro in sala con i registi Maria Erica Pacileo e Fernando Maraghini. Nel silenzio che precede la creazione, ogni idea autentica sembra nascere da un ascolto interiore. Così è stato per «Lungo le vie del cuore», il nuovo film documentario realiazzato da Maria Erica Pacileo e Fernando Maraghini, e dedicato alla Società Teosofica Italiana e alla sua straordinaria storia, iniziata nel 1902 a Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

