Le telecamere di sicurezza spente per guasto all’antenna Il Comune corre ai ripari
Le telecamere di sicurezza a Santarcangelo messe ko da un guasto. Alcuni degli ’occhi elettronici’ in città sono fuori uso, da giorni, a causa di un problema all’antenna sul Campanone collegata alla videosorveglianza. Un guasto non da poco, perché a causa del malfunzionamento dell’antenna alcune delle telecamere non sono più attive. Il problema è stato riscontrato pochi giorni fa dagli uffici comunali e dalla polizia locale. E l’amministrazione è corsa ai ripari. Ha affidato a un’azienda specializzata, la Sicurtecnica (che ha sede a Santarcangelo) l’intervento per la riparazione del guasto. Un intervento di 4mila euro e spiccioli, ma fondamentale per far tornare a funzionare la videosorveglianza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
