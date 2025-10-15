Le Swifties si disperano perché la loro idola è cambiata La volevano infelice

L'anno scorso, nel mezzo di un tour senza tregua, Taylor Swift celebrò il massimo del trionfo artistico e commerciale di chiunque, il nessuno-nella-storia-come-me. La bionica Taylor, nelle pause (dieci minuti?) tra una data e l'altra, 52 spettacoli dove si cantava e si ballava con tacchi e stivali, costumi a bustino rigido coi lustrini indossati anche a 45 gradi in Brasile, annunziò, e si faticò a crederle, che stava anche scrivendo un nuovo album in uscita nell'autunno 2025. Riesce a produrre quasi un album all'anno, all'interno del quale, a intervalli non regolari, spiccano hit molto piacevoli come "Cruel Summer" che finiscono colonne sonore su Instagram, e sono buoni successi destinati a durare qualche anno.

