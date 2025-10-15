Le spettacolari foto vincitrici del Wildlife Photographer of the Year | anche un giovanissimo italiano tra i premiati
Annunciati i vincitori del Wildlife Photographer of the Year 2025, il più importante concorso internazionale di fotografia naturalistica. Trionfa Wim van den Heever, mentre l’italiano Andrea Dominizi, 17 anni, conquista il titolo di giovane fotografo dell’anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
