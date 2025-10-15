Le spettacolari foto vincitrici del Wildlife Photographer of the Year | anche un giovanissimo italiano tra i premiati

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Annunciati i vincitori del Wildlife Photographer of the Year 2025, il più importante concorso internazionale di fotografia naturalistica. Trionfa Wim van den Heever, mentre l’italiano Andrea Dominizi, 17 anni, conquista il titolo di giovane fotografo dell’anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Spettacolari Foto Vincitrici Wildlife