Le scuole riaccendono il riscaldamento spese ridotte grazie al rinnovo delle caldaie

Veneziatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso dell'estate la Città metropolitana di Venezia ha fatto svolgere varie attività di riqualificazione degli impianti nelle scuole superiori per migliorarne l'efficienza e ridurre i consumi. I lavori principali hanno riguardato le caldaie del Morin e dell'Edison Volta di Mestre, per una. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

