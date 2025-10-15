Ottobre è un mese di passaggio. Il freddo vero non è ancora arrivato ma l’autunno è già in pieno svolgimento. Quello che serve è spesso una scarpa che sappia mediare tra due possibili scenari atmosferici senza problemi. Un pezzo passepartout che si adatti a differenti temperature e a tanti outfit diversi tra loro. La soluzione? Sono le stringate nere da donna. Chi ha pensato alle ballerine nere, infatti, non ha ancora pienamente compreso il potenziale creativo e la versatilità delle derby di pelle prese in prestito dal guardaroba maschile. Semplici ma eleganti, protettive ma più leggere degli stivaletti, possono giocare da sole o in compagnia di calze di ogni tipo e colore. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le scarpe flat che vanno con tutto questa stagione prendono ispirazione dal guardaroba maschile.