Le rapine vestiti da poliziotti con finto arresto beccati dagli agenti veri I video dei due colpi fotocopia | il bottino da 100mila euro

Open.online | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per due rapine avvenute tra il 23 febbraio e il 21 marzo 2024 la Polizia di Stato ha eseguito questa mattina a Milano un’ordinanza del gip che disponeva 8 misure cautelari, di cui 7 custodie in carcere e uno agli arresti domiciliari. Agli otto uomini, 7 cittadini italiani e uno serbo, la Procura di Milano contesta a vario titolo i reati di  rapina aggravata, sequestro di persona aggravato, porto in luogo pubblico di armi, possesso di segni distintivi in uso ai Corpi di Polizia e ricettazione in concorso. La prima rapina. Per entrambi i colpi gli inquirenti hanno individuato lo stesso schema. Nella prima rapina, ai danni di un laboratorio orafo in via Lodovico il Moro, tre uomini con indosso capi di abbigliamento e segni distintivi della polizia locale hanno simulato davanti al titolare del laboratorio l’arresto di un quarto complice, vestito con abiti civili. 🔗 Leggi su Open.online

