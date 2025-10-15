Le previsioni meteo di oggi 15 ottobre ad Avellino
A Avellino oggi nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 0.9mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2950m. I venti saranno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Meteo, 15-16 ottobre a rischio forte maltempo: le previsioni - Intenso vortice di bassa pressione in arrivo su Isole e Sud con venti in rinforzo e possibili nubifragi. Scrive meteo.it
Meteo, dal 15 ottobre vortice mediterraneo e fase di maltempo: le previsioni - Martedì 14 tempo stabile ma da mercoledì la situazione peggiora sulle Isole e al Sud con rischio nubifragi. Scrive meteo.it
