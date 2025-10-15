Le pause per le Nazionali hanno stufato e non funzionano più | così l’Uefa pensa a un nuovo format di qualificazione a Mondiali ed Europei

Ingombranti, poco spettacolari e sempre meno interessanti. Le qualificazioni ai Mondiali e agli Europei stanno stancando. I tifosi sono disinteressati e le emittenti televisive preferiscono puntare su altro. Così, secondo il The Times, la UEFA starebbe pensando a un nuovo format per ridare appeal a un evento che spezza sempre di più una stagione già di per sé infinita. Un nuovo modello che si ispirerebbe a quello “svizzero” utilizzato in Champions, Europa e Conference League. Ma si pensa anche un’estensione dell’utilizzo della Nations League. Dandogli così maggiore importanza. Nel frattempo, la FIFA ha cambiato il suo calendario: dal 2026 ci saranno solo due soste in autunno, una in meno rispetto agli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le pause per le Nazionali hanno stufato e non funzionano più: così l’Uefa pensa a un nuovo format di qualificazione a Mondiali ed Europei

