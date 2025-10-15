Le partenze dei migranti dalla Libia non diminuiscono anzi
Alla fine di settembre, l'Economist bacchettava Donald Trump sulla gestione degli arrivi dei migranti. "L'Europa è in guai seri", aveva detto il presidente americano riferendosi ai flussi in entrat.
Le partenze dei migranti dalla Libia non diminuiscono, anzi - Frontex manda messaggi incoraggianti sul fronte degli arrivi complessivi (meno 22 per cento), ma basta guardare meglio per capire che il Mediterraneo centrale resta la rotta più battuta e la più letal ... Segnala ilfoglio.it
Frontex: diminuiscono gli ingressi irregolari nell’Ue, ma +50% di partenze dalla Libia - Nei primi nove mesi del 2025, gli ingressi irregolari di migranti nell’Unione Europea sono calati del 22%, attestandosi a 133. Come scrive stranieriinitalia.it
**Migranti: Schlein con Fratoianni e Magi, 'compatti per stop memorandum Libia'** - Si voterà domani a Montecitorio la mozione sottoscritta da Pd, Avs, Più Europa e Italia Viva che chiede lo stop del memorandum con la Libia in materia di immigrazione. Segnala msn.com