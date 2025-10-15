Le nuove funzioni erotiche di ChatGPT non promettono bene | le parole di Sam Altman

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sam Altman, capo di OpenAI, ha spiegato che nei prossimi mesi ChatGPT vuole migliorare la gestione dei contenuti per adulti. Un passaggio che permetterà di abbattere alcuni dei filtri dell'intelligenza artificiale. Tra questi Altman ha menzionato i contenuti che riguardano la sfera erotica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

