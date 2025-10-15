Le novità Apple in arrivo dai Mac con M5 agli smart glasses con doppia interfaccia

A giorni è attesa la nuova generazione di computer con chip di ultima generazione, ma ci sono altre grosse sorprese in serbo per il futuro. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Le novità Apple in arrivo dai Mac con M5 agli smart glasses con doppia interfaccia

Argomenti simili trattati di recente

Apple rilascia le terze beta dei suoi sistemi operativi 26.1: novità grafiche, nuove lingue per Apple Intelligence e miglioramenti funzionali. https://tech.everyeye.it/notizie/apple-terza-beta-ios-26-1-ultime-novita-834382.html?utm_medium=Social&utm_source= - facebook.com Vai su Facebook

Novità in arrivo sul servizio streaming di Apple #AppleTV #F1Movie - X Vai su X

Le novità Apple in arrivo dai Mac e iPad con M5 agli smart glasses con doppia interfaccia - A giorni è attesa la nuova generazione di computer con chip di ultima generazione, ma ci sono altre grosse sorprese in serbo per il futuro ... Lo riporta wired.it

Il nuovo MacBook Pro M5 è in arrivo: Apple lo mostra in anteprima con un teaser - Apple ha condiviso un breve teaser dedicato al prossimo MacBook Pro con chip M5. Come scrive multiplayer.it

La nuova Apple TV 4K e HomePod mini 2 stanno arrivando nelle prossime ore - Oltre ai già attesi iPad Pro e MacBook Pro con chip M5 e a un aggiornamento del Vision Pro, Mark Gurman di Bloomberg prevede ora un ... hdblog.it scrive