Le Notti d’Oro dei David di Donatello la rassegna internazionale a Bagheria

Torna a Bagheria, il 28 e il 29 ottobre 2025, presso il Cinema Capitol Multisala, “Le Notti d’Oro”, la rassegna internazionale di cortometraggi, promossa dall’Accademia del Cinema Francese dei César e dall’Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, in collaborazione con Animaphix. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

David di Donatello 2025, quanto guadagna il vincitore e quanto vale la statuetta: la prima fu realizzata da Bulgari in oro - Il David di Donatello è il premio più prestigioso del cinema italiano e viene assegnato ogni anno a film, documentari e cortometraggi italiani e stranieri. Come scrive ilmessaggero.it

David di Donatello: chi sono i romani che hanno conquistato la statuetta - Nella serata di mercoledì 7 maggio, in diretta dal Teatro 5 di Cinecittà, Elena Sofia Ricci e Mika hanno condotto la 70esima edizione dei Premi David di Donatello. Lo riporta romatoday.it