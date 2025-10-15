Le Notti d’Oro dei David di Donatello la rassegna internazionale a Bagheria

Palermotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a Bagheria, il 28 e il 29 ottobre 2025, presso il Cinema Capitol Multisala, “Le Notti d’Oro”, la rassegna internazionale di cortometraggi, promossa dall’Accademia del Cinema Francese dei César e dall’Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, in collaborazione con Animaphix. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

