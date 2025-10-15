Le Notti di Cabiria torna in carcere con lo spettacolo Romeo e Giulietta - Opera ibrida
Dopo il successo delle precedenti esperienze, "Le Notti di Cabiria" torna alla casacircondariale di Novara con un nuovo appuntamento che conferma la volontà della rassegna di portare il teatro anche in luoghi non convenzionali, aprendo spazi di cultura, dialogo e partecipazione. Sabato 18 ottobre. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Scopri altri approfondimenti
Amedeo Nazzari e Giulietta Masina Le notti di Cabiria - 1957 diretto da Federico Fellini - facebook.com Vai su Facebook
"Le Notti di Cabiria" torna in carcere con lo spettacolo "Romeo e Giulietta - Opera ibrida" - Opera ibrida", produzione Cabiria Teatro, liberamente ispirata a Shakespeare. Si legge su novaratoday.it