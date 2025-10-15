Le mutate cronologie di monetazioni antiche | incontro targato Anassilaos
"Le mutate cronologie di monetazioni antiche: riflessi storici e archeologici" è il tema della conversazione che il professor Benedetto Carroccio, associato di Numismatica dell’Università della Calabria, terrà giovedì 16 ottobre alle ore 17 alla Sala Giuffrè della Villetta De Nava nell’ambito. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Reggio Calabria, il 16 ottobre la conversazione su “Le mutate cronologie di monetazioni antiche” | INFO - “Le mutate cronologie di monetazioni antiche: riflessi storici e archeologici” è il tema della conversazione che il Prof. Da strettoweb.com